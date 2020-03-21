США обвинили Россию во враждебных действиях в сфере энергетики

В начале марта наша страна вышла из сделки ОПЕК+ по сокращению добычи, что повлекло за собой обвал цен на нефть. На этом фоне появились сообщения о том, что Вашингтон якобы намерен ввести санкции в отношении Москвы. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал эту информацию вбросом.

В Госдепе данные о якобы готовящихся ограничительных мерах комментировать не стали. Представитель ведомства на брифинге для прессы сказал, что анонсирование таких действий противоречит политике Госдепа.