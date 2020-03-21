Американская экономика может получить крупнейший в истории пакет помощи

В связи с пандемией и падением цен на нефть, из бюджета может быть выделено более 2 триллионов долларов. Как рассказал телеканалу Fox News главный экономический советник президента США, законопроект о помощи рассматривается в Конгрессе. Он предусматривает поддержку авиакомпаний и других наиболее пострадавших отраслей экономики, а также помощь малому бизнесу. Как ожидается, документ может быть принят уже на следующей неделе.

Ранее один из крупнейших в мире хедж-фондов оценил потенциальные потери американских компаний от коронавируса в 4 триллиона долларов.