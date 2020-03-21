Минздрав поручил в срочном порядке зарегистрировать всех врачей и медсестер

Соответствующее распоряжение на днях получили медучреждения страны. Об этом пишет РБК. Это нужно, чтобы понимать точное количество медицинских работников — прокомментировали ведомственную телеграмму газете представители отрасли. База данных организована на базе портала госуслуг и сайта Минздрава. Поручение возникло на фоне пандемии коронавируса, жертвами которой по всему миру стали уже более 11 тысяч человек.