Минздрав поручил в срочном порядке зарегистрировать всех врачей и медсестер

Соответствующее распоряжение на днях получили медучреждения страны. Об этом пишет РБК. Это нужно, чтобы понимать точное количество медицинских работников — прокомментировали ведомственную телеграмму газете представители отрасли. База данных организована на базе портала госуслуг и сайта Минздрава. Поручение возникло на фоне пандемии коронавируса, жертвами которой по всему миру стали уже более 11 тысяч человек.
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Сергею Лаврову — 70! Мы ужинали с ним месяц назад в Мюнхене… Когда он встает из-за стола, чтобы покурить, бросается в глаза его тренированное упругое, без живота, тело. Меня накрывает легкая зависть. Клянусь – завтра же… нет, сегодня сразу после ужина, 50 прессов… нет, сегодня невозможно… но завтра утром… ранним утром, разумеется… и обязательно – 50 прессов!..
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