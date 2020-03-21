Телеведущая ВГТРК отказалась работать членом участковой избирательной комиссии 22 апреля

В этот день пройдет голосование по поправкам в Конституцию.

Ведущая ГТРК «Камчатка» Александра Новикова назвала предстоящее голосование незаконным и заявила, что не собирается в этом участвовать. По ее мнению, его проведут для отвода глаз, потому настоящего референдума власть боится, полагает ведущая госТВ. Журналистка в своем «Инстаграме» подчеркнула, что ее решение не работать 22 апреля на избирательном участке – это не вопрос политической активности, а принципов и совести. Руководство ГТРК «Камчатка» на эти заявления своего сотрудника пока не отреагировало. Впрочем, Новикова заметила, что мнение редакции с ее позицией может не совпадать. На голосование 22 апреля вынесены поправки в Конституцию, в том числе и об обнулении президентских сроков Владимира Путина.

Ведущая Александра Новикова стала известной после того как рассмеялась во время записи сюжета о повышении выплат льготникам.