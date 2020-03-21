Россия планирует предоставить Венесуэле гуманитарную помощь для борьбы с распространением коронавируса

По словам президента Николаса Мадуро, которые приводит ТАСС, ее должны привезти уже на следующей неделе. Кроме того, в Венесуэлу уже прибыли почти полторы сотни кубинских врачей. Глава государства призвал граждан соблюдать карантин. Всего на территории боливарианской республики зафиксировано 40 случаев заражения.

Ранее Международный валютный фонд отказал Венесуэле в предоставлении 5 миллиардов долларов на борьбу с эпидемией.