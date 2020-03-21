Экологи прогнозируют масштабные лесные пожары в европейской части России

Причиной этого называют малоснежную зиму, которая привела к дефициту влаги – рассказали «РИА Новости» в Greanpeace. По словам экоактивистов, уровень угрозы оценивается как чрезвычайный, чего не было уже очень давно. Спасти ситуацию могут дождливая весна и лето.

Мощные пожары в прошлом году бушевали в Иркутской области, Красноярском крае и Якутии. Они стали самыми масштабными за всю современную историю наблюдения с начала века.