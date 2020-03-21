Биолог Северинов раскритиковал заявление Мишустина об испытании шести вакцин от COVID-19 в России

Доктор биологических наук, профессор Университета Ратгерса (США) Константин Северинов раскритиковал заявление премьер-министра РФ Михаила Мишустина об испытании шести вакцин от COVID-19 в России. Возможности разработать вакцины за такой короткий срок не было, заявил биолог в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Вакцины разрабатываются долго. Первые случаи заражения в России были объявлены месяц назад. В реальности говорить о том, что сейчас есть какие-то вакцины, не приходится. Это wishful thinking. Но я уверен, что какие-то работы ведутся. Там тоже есть свои проблемы, клетки растут с определенной скоростью, вирусы тоже, это не убыстрить», — сказал он.

Ранее премьер-министр М.Мишустин заявил, что в России в настоящее время в России проводятся испытания шести вакцин от нового типа коронавируса. «Наши ученые создали их в очень короткое время, за два месяца, используя уже имеющиеся разработки и практически самые новые, новейшие биотехнологии», — сказал премьер (цитата по ТАСС).