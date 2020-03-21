Возле МГУ задерживают участников одиночных пикетов в поддержку Азата Мифтахова

В отделение увезли преподавателя механико-математического факультета и члена профсоюза Университетская солидарность Михаила Лобанова, который стоял с плакатом «Мой коллега 14 месяцев сидит в СИЗО за разбитое окно. Отпускайте». Об этом пишет студенческий сетевой журнал DOХA.

Сегодняшние пикеты проходят в день рождения Мифтахова, который он уже второй год подряд вынужден встречать в СИЗО. Аспиранта МГУ обвиняют в хулигантстве. По версии следствия он с соучастниками разбил окно офиса «Единой России» и ьросил внутрь дымовую шашку.