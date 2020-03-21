Москвичка получила в солярии 80% ожога тела. Как передает телеканал РЕНТ ТВ, девушка почувствовала себя плохо, уже придя домой после процедуры. Скорая помощь, приехавшая на вызов, госпитализировала пострадавшую с сильным зудом и жжением кожи.
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Занимаемся. Все вместе. Круглосуточно Читаю «посольство отделывается отговорками, что вопрос решается». Это не отговорки. Он действительно решается. Слово «потерпите» произношу с трудом, потому что знаю все обстоятельства. Около 9 тысяч человек ждут разрешения вопроса с возвращением на Родину…
В Москве опять «винтят» мирный протест. Задерживают защитников Конституции… Как проповедник таблицы умножения, апостол банальности и представитель Капитана Очевидность говорю вам: презрение путинской малины к закону и правилам приличия отзовется тут, и довольно скоро по историческим меркам, таким низовым правовым нигилизмом, что мы вздрогнем…
Сергею Лаврову — 70! Мы ужинали с ним месяц назад в Мюнхене… Когда он встает из-за стола, чтобы покурить, бросается в глаза его тренированное упругое, без живота, тело. Меня накрывает легкая зависть. Клянусь – завтра же… нет, сегодня сразу после ужина, 50 прессов… нет, сегодня невозможно… но завтра утром… ранним утром, разумеется… и обязательно – 50 прессов!..
Как в США пройти тест на коронавирус: удручающая история двух американцев Несмотря на то что власти США обещали отменить для граждан любые расходы в связи с коронавирусом (потому что даже со страховкой за лечение всегда приходится доплачивать), Леонид заплатил за визит к врачу $25 по своей страховке…