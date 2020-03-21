Москвичка получила в солярии 80% ожога тела. Как передает телеканал РЕНТ ТВ, девушка почувствовала себя плохо, уже придя домой после процедуры. Скорая помощь, приехавшая на вызов, госпитализировала пострадавшую с сильным зудом и жжением кожи.