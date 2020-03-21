Ватикан разрешил католикам отложить ритуалы страстной седмицы

Дата Пасхи остается неизменной – 12 апреля, однако обрядовые действия, совершаемые на неделе, предшествующей празднику, могут быть перенесены. Источник ТАСС в Ватикане пояснил, что распоряжение касается всех католических церквей в Италии и мире.

На фоне пандемии коронавируса отменяются культурные, спортивные и другие массовые мероприятия. Количество заразившихся уже превышает 170 тысяч человек, умерших – более 11 тысяч.