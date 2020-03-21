Экономика Китая восстанавливается после того, как страна пережила пик коронавируса

К такому выводу пришли в Международном валютном фонде, — сообщает Рейтер. Большинство крупных компаний снова открылись, а многие сотрудники вернулись к работе. В последнее время в стране не регистрируют «локальных заражений» — все инфицированные – люди, приехавшие из-за границы.

При этом в МВФ отмечают, что серьезные риски остаются. Иностранные потребители могут избегать использования китайских товаров, а число заболевших внутри КНР может вновь сильно возрасти по мере возобновления пассажиропотока.