Российские ритейлеры опровергли обращение к Белоруссии с просьбой о поставках продуктов. В сообщении Ассоциации компаний розничной торговли, на которое ссылается РБК, говорится, что никакого дефицита компании не испытывают.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко рассказал журналистам о просьбе России прислать продовольственные товары из-за их нехватки. «Конечно, мы формируем партии и отправляем, и цена уже совсем другая» — цитирует президента агентство БелТА.