Экономист: Российское правительство принимает недостаточные меры для сохранения малого и среднего бизнеса

Российское правительство принимает недостаточные меры для сохранения малого и среднего бизнеса в условиях экономического кризиса в связи с эпидемией коронавируса и падением цен на нефть. Такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» высказал экономист Дмитрий Прокофьев.

«[В России и на Западе предпринимаются] разные меры. Меры [Европы и США] направлены на то, чтобы поддержать малый и средний бизнес, страдающий больше всего, и мотивировать людей к соблюдению карантинных мероприятий. У нас пока что главная мера – сохранение ключевой ставки, которая показывает, что Центральный банк более-менее будет держать курс рубля в условиях цен на нефть», — сказал он.

Д.Прокофьев заметил, что российское правительство поддерживает только авиа— и туристическую отрасли, хотя в результате эпидемии коронавируса под удар попали все сервисы, зависящие от постоянного потока клиентов. «Сейчас нужно помогать отелям, ресторанам, сервисам, фитнесам, огромному количеству заведений, которые зависят от постоянного потока людей и столкнулись сейчас с отсутствием клиентов. Денег в этом секторе мы не видим», — заключил он.