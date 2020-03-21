В Петербурге госпитализировали 340 человек с подозрением на коронавирус

12 пациентов с уже подтвержденным диагнозом тем временем находится на лечении в Боткинской больнице.

За последние сутки, как сообщили в оперативном штабе, в Петербурге с подозрением на коронавирус поступило 74 человека. Накануне стало известно о четырёх новых случаях заболевания в городе: все заразившиеся – женщины предпенсионного и пенсионного возраста. Только одна из них не выезжала за границу, остальные же недавно вернулись из стран Евросоюза. Между тем, для приема людей на карантин в Петербурге уже переоборудовали пансионат «Заря»: в Смольном отчитались, что он готов принимать первых посетителей. Туда будут увозить тех, кто приехал из-за границы или контактировал с заболевшими коронавирусом. Сейчас, как пишет издание Фонтанка.ру, в пансионате может разместиться триста человек. Территорию вокруг будут патрулировать сотрудники Росгвардии: это сделано для того, чтобы никто не сбежал из карантина. Несмотря на всё увеличивающееся количество заболевших, коронавирус, судя по всему, не продлит каникулы для петербургских школьников. Пока в городской администрации говорят о том, что ученикам придется вернуться к занятиям уже 30 марта. Впрочем, окончательного решения в городском комитете по образованию пока не приняли.

В Смольном подсчитали убытки, которые понесёт Петербург от эпидемии коронавируса: по словам вице-губернатора Евгения Елина, выпадающее доходы, по предварительным оценкам, могут составить около трёх миллиардов рублей.