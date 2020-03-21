Более 20 тысяч волонтеров согласились заразиться вирусом, схожим с Covid-19 в рамках программы по разработке вакцины

Обычно, пишет The Wall Street Journal, на участие в таких мероприятиях дают согласие десятки человек, но после проведенной рекламной компании, число желающих резко выросло. За участие в эксперименте добровольцам выплатят по 3,5 тысячи фунтов стерлингов.

Всемирная организация здравоохранения сообщает, что в мире насчитывается около 20 вакцин против коронавируса. Проводятся их первые клинические испытания.