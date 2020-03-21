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14:00, 21 марта 2020

Премьер-министр Михаил Мишустин предостерег работодателей от увольнения своих сотрудников из-за коронавируса

Он обещал, что власти будут следить за этим.

Трудовая инспекция, прокуратура и Федеральная Налоговая Служба намерены проверять все предприятия, которые попробуют решить свои проблемы за счёт персонала, — сказал глава правительства. Мишустин подчеркнул, что увольнения должны быть только крайней мерой, и сейчас работодатели обязаны использовать любые формы гибкой занятости людей, например сокращённый рабочий день или удалённый режим.

При этом, премьер-министр обещал, что правительство совместно с ЦБ поможет малому и среднему бизнесу. Для этого, по словам Мишустина, банк России запускает специальную программу льготного кредитования.

Глава правительства резюмировал, что сейчас страна испытывает влияние двух существенных негативных факторов. Во-первых, это прямые последствия пандемии коронавируса, а во-вторых – это нестабильность на глобальных рынках нефти и газа.

Ранее глава Торгово-промышленной палаты Елена Дыбова заявляла, что из-за коронавируса около трёх миллионов бизнесменов в России могут закрыть свои предприятия.



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