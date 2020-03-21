Власти Белоруссии объявили о согласии России на предложенные условия поставок нефти

По словам главы администрации Александра Лукашенко, Москва пошла навстречу предложениям Минска.

О прорыве в переговорах по поставкам нефти из России в Белоруссии стало известно на совещании президента страны Александра Лукашенко с правительством. На вопрос главы государства о том, пошла ли Москва на предложения Минска, глава его администрации Игорь Сергеенко ответил утвердительно. Впрочем, параметры сделки пока неизвестны. В беседе с РБК представитель «Белнефтехима» отказался раскрыть детали предложения Белоруссии, в российском Минэнерго ситуацию пока также не комментировали.

Ранее источники сообщали, что Москва предложила Минску скидку в 7 долларов на тонну нефти, но Белоруссия ответила отказом. При этом еще в конце февраля скидка и вовсе составляла 2 доллара.

Поставки российской нефти на белорусские НПЗ были остановлены с начала года из-за того, что стороны не смогли договориться о цене. Среди прочего, Минск настаивал на обнулении премий, которые российские нефтяники закладывали в стоимость сырья.

По словам Лукашенко, российские ритейлеры также обратились к Белоруссии с просьбой предоставить продукты питания в условиях дефицита из-за коронавируса. В Ассоциации компаний розничной торговли эту информацию опровергли.