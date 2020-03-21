Российские банки фиксируют всплеск роста кредитов на фоне обвала рубля

Ситуация на финансовом рынке и пандемия коронавируса спровоцировали граждан все чаще брать займы наличными и приобретать товары в кредит. Об этом пишет РБУ со ссылкой на финансовые организации и крупнейшие бюро кредитных историй.

Некоторые банки сообщают о росте числа заявок, другие на увеличение сумм, которые запрашивают заемщики.

На этой неделе рубль вышел на второе место по волатильности среди мировых валют. Выше в этом списке только мексиканский песо.