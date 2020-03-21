Михаил Мишустин предупредил о недопустимости увольнений под предлогом ситуации с коронавирусом

Премьер пригрозил провести проверки в отношении тех организаций, которые задерживают зарплаты и сокращают сотрудников. Он заверил, что предприятиям не удастся «воспользоваться шумихой» для собственной выгоды. Главу правительства цитирует «Интерфакс».

Мишустин добавил, что кабмин будет в ежедневном режиме следить за ситуацией на рынке труда в условиях пандемии. Кроме того, власти поддержат безработных граждан, которые решат открыть собственное дело. Меры поддержки разрабатыватся совместно с Центробанком.