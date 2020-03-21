Москва полностью поддержала предложения Минска по поставкам нефти. Об этом сообщает агентство БелТА со ссылкой на президента Александра Лукашенко. Во время совещания он обратился к главе своей администрации с вопросом, пошла ли Россия на предложения Белоруссии по этому поводу и получил утвердительный ответ.

Соглашение о поставках сырья остается неподписанным с начала года из-за разногласий по цене. После того, как экспорт российской нефти был приостановлен, Минск начал искать альтернативные источники. Новые предложения по поставкам были переданы на встрече премьер-министров двух стран на прошлой неделе. Детали не раскрывались.