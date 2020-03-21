Москва полностью поддержала предложения Минска по поставкам нефти. Об этом сообщает агентство БелТА со ссылкой на президента Александра Лукашенко. Во время совещания он обратился к главе своей администрации с вопросом, пошла ли Россия на предложения Белоруссии по этому поводу и получил утвердительный ответ.
Соглашение о поставках сырья остается неподписанным с начала года из-за разногласий по цене. После того, как экспорт российской нефти был приостановлен, Минск начал искать альтернативные источники. Новые предложения по поставкам были переданы на встрече премьер-министров двух стран на прошлой неделе. Детали не раскрывались.
Москва полностью поддержала предложения Минска по поставкам нефти
Москва полностью поддержала предложения Минска по поставкам нефти. Об этом сообщает агентство БелТА со ссылкой на президента Александра Лукашенко. Во время совещания он обратился к главе своей администрации с вопросом, пошла ли Россия на предложения Белоруссии по этому поводу и получил утвердительный ответ.