Британские спутники связи OneWeb запустят сегодня с космодрома «Байконур»

Они необходимы для улучшения качества работы интернета.

Спутники доставит ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат». Ее уже вывезли из монтажно-испытательного корпуса и установили на стартовом комплексе площадки. Компания OneWeb планирует создать группировку спутников, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет. Такая возможность распространится на пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли. На первом этапе на орбиту планируют вывести 588 аппаратов. Еще 60 спутников подготовят в качестве резервных. К 2026 году число аппаратов на орбите доведут до 2 тысяч. Против выделения радиочастот OneWeb выступили ФСБ и Роскомнадзор. Компания позже отозвала заявку на получение радиочастот в России для работы своих спутников.

Российские специалисты, обеспечивающие запуск, прошли тщательный медицинский осмотр перед допуском на космодром Байконур.