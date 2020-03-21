США могут вступить в нефтяной альянс с Саудовской Аравией

По данным The Wall Street Journal, с такой инициативой выступают чиновники Минэнерго Соединенных Штатов.

Сотрудники министерства энергетики США пытаются уговорить администрацию Дональда Трампа сформировать нефтяной альянс с Саудовской Аравией. По замыслу сторонников идеи, такая инициатива позволит стабилизировать цены на нефть и избежать серьезных обвалов в дальнейшем. Кроме того, в Минэнерго рассчитывают использовать возникшие разногласия саудитов с Россией, чтобы ослабить их сотрудничество, и, напротив, укрепить отношения с США. О плане американских чиновников пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Предусматривается несколько вариантов сотрудничества, включая использование национальных запасов топлива США для влияния на нефтяные цены.

Эр-Рияду конкретных предложений пока не делали, поскольку разработка договора может занять месяцы. Более того, даже в Госдепе пока относятся к этой идее без энтузиазма – по оценке внешнеполитического ведомства, США не смогут предложить саудитам выгодные условия.

Обрушение мировых цен на нефть произошло после того, как Россия не смогла договориться с ОПЕК о дополнительном ограничении добычи. В результате с 1 апреля действующая сделка прекратит действовать, и страны смогут наращивать добычу по своему усмотрению.