В Московской области горит склад алюминиевого завода

С огнём не могут справиться уже несколько часов.

Над посёлком Каналстрой в Дмитровском районе Подмосковья стоит большой чёрный столб дыма. Сегодня утром там загорелось складское помещение Опытного Завода Алюминиевой Ленты. ТАСС сообщает, что площадь пожара составляет двадцать пять тысяч квадратных метров, а «Интерфакс», что она уже превысила шестьдесят тысяч. Он разросся до таких масштабов, потому что сотрудников МЧС вызвали поздно, и когда они приехали, половина здания уже была в огне.

Также со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах, ТАСС писал, что сейчас рассматриваются несколько версий возникновения пожара, среди которых не исключён и поджог.

Информации о каких-либо пострадавших нет. По данным МЧС на момент возгорания на складе никого не было.

В ведомстве объявили, что для борьбы с огнём привлекли более ста человек и сорок пять единиц техники, в том числе три вертолёта и пожарный поезд.

Тем временем в прокуратуре сообщили, что уже начали проверку по факту этого пожара.