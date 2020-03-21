Власти пытаются спасти экономическую ситуацию, ухудшившуюся из-за коронавируса

Эпидемия наряду с обвалом цен на нефть оказалась в числе главных причин, спровоцировавших падение курса рубля. Депутат Госдумы, единоросс Михаил Шеремет предложил снизить цены на бензин, а лидер «Справедливой России» Сергей Миронов – провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий.

В начале недели меры поддержки экономики анонсировало правительство.

В России предпринимаются недостаточные меры для сохранения малого и среднего бизнеса – считает экономист Дмитрий Прокофьев.

Меры предприняты для того, чтобы мотивировать людей к соблюдению карантина, добавил Прокофьев.