В России заведены первые дела о нарушении самоизоляции

Среди тех, кого собираются привлечь к ответственности, оказалась врач, побывавшая в Испании.

Главного врача-инфекциониста Ставрополья Ирину Санникову заподозрили в пренебрежении карантином. В полицейском рапорте, который приводит издание «Блокнот Ставрополь», говорится, что она, скрыла от руководства поездку в Мадрид. Санникова является профессором Ставропольского государственного медицинского университета и главным внештатным специалистом по инфекционным болезням регионального Минздрава. Испания внесена в список стран со вспышкой коронавируса, по прибытии из которых гражданам предписана самоизоляцию на 14 дней. В рапорте говорится, что она 10 марта вышла на работу в вузе, где контактировала со студентами и коллегами. Теперь более 20 человек находятся на самоизоляции. По сведениям издания «Блокнот Ставрополь», против врача могут возбудить уголовные дела по двум статьям – о сокрытии информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей, и о халатности. Сама Санникова сказала изданию «Подъем», что она виновата и добавила, что ей плохо. Сейчас она в реанимации с двусторонней пневмонией.

Губернатор региона назвал поступок медика безответственным.

Правозащитная группа «Агора» обратилась в прокуратуру Ставропольского края в связи с зараженной коронавирусом главным инфекционистом региона. Адвокат Андрей Сабинин рассказал «Эху», что просит проверить ее на соответствие занимаемой должности.

Сабинин предлагает применить к врачу меры дисциплинарной ответственности.

Между тем, как оказалось, пройти тест на наличие инфекции не всегда просто. В частности, в процедуре отказали жителю Подмосковья, прилетевшему рейсом вместе с зараженным пассажиром. Игорь Тростников следовал всем рекомендациям властей и попытался связаться с оперативным штабом, но звонки в профильные инстанции не дали результата – об этом сам он рассказал «Эху».

Тростников добавил, что соблюдает все предписания по самоизоляции.

По последним данным жертвами коронавируса по всему миру стали уже более 11 тысяч человек. В нашей стране официально смертей от болезни, вызванной инфекцией, нет.