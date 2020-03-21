Всемирная организация здравоохранения распределила по всему миру полтора миллиона тестов на коронавирус

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан в разговоре с вгентством ТАСС не исключил, что при неблагоприятном сценарии их может понадобиться в сто раз больше. Ситуация осложняется тем, что регулярное авиасообщение по всему миру практически прекращено и снабдить нуждающиеся страны техническими средствами и специалистами непросто.

По последним данным жертвами коронавируса по всему миру стали уже более 11 тысяч человек. В нашей стране официально смертей от болезни, вызванной инфекцией, нет.