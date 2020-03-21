Эксперт: Создание вакцины от коронавируса займет не меньше года

Разработка, производство и сертификация вакцины от коронавируса нового типа займет не меньше года. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» доктор биологических наук, профессор Университета Ратгерса (США) Константин Северинов.

«Все эти действия могут растянуться на годы, точно не месяцы, даже в условиях передовых стран. Даже там, где это делается быстро, это займет много времени и будет очень дорого. Не меньше года, я бы сказал, что пару лет», — сказал он.