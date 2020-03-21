В России готовят самолет для испытаний первого электродвигателя

Летные испытания планируется провести в 2022 году – сообщил «РИА Новости» Центральный институт авиационного мотостроения. Одну из трех силовых установок в хвостовой части самолета Як-40 заменят на газотурбинный двигатель с электрическим генератором. В передней части воздушного судна также установят электродвигатель, в салоне – аккумуляторы и блоки системы управления.

В будущем разработанная гибридная установка может быть поставлена на перспективные российские самолеты на межрегиональных рейсах.