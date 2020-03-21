Участникам «Евровидения», перенесенного на следующий год, не разрешат выступить с уже представленными песнями

Об этом говорится в твиттере организатора — Европейского вещательного союза. При этом странам позволено оставить исполнителей, которые должны были поехать на конкурс в этом году, или же заменить их.

«Евровидение» в этом году отменили из-за пандемии коронавируса. Россию на песенном конкурсе должна была представлять группа Little Big с композицией Uno. Их клип на официальном канале в Youtube посмотрели уже почти 40 миллионов раз.