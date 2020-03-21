Робот Федор оказался не нужен на МКС

На Международной космической станции постоянно находятся люди, и робот там мало востребован. К такому выводу пришли в компании-разработчике НПО «Андроидная техника» после анализа пребывания робота Федора на орбите, где он побывал в августе. Такой робот был бы полезнее в условиях окололунной базы, где люди бывают редко, сказали ТАСС в компании. Предшественников робота Федора начали создавать еще в 2014 году, сначала в интересах МЧС, где они так и не пригодились, потом – для космоса. Проект курирует глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, у которого есть внук Федор. В 2013 году у Рогозина родился внук Артем, и так совпало, что на смену роботу Федору должен прийти робот Артем. Его создатели говорят, что он сможет управлять кораблем «Орел», причем, как человек – он будет способен нажимать на кнопки. В Роскосмосе утверждают, что потребность таком аппарате есть.

Испытания «Орла» намечены на 2023 год.