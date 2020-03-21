До трёх миллионов российских предпринимателей могут разориться из-за мер, связанных с коронавирусом

По крайней мере, так считают в Торгово-промышленной палате.

Пандемия новой болезни теоретически может привести к тому, что работы лишатся более восьми с половиной миллионов человек. Об этом пишет сайт РБК со ссылкой на вице-президента ТПП Елену Дыбову. По оценкам её организации, при нынешнем снижении спроса в регионах каждое третье предприятие может продержаться не дольше, чем еще один квартал. При этом, у половины этих людей заново открыть свои бизнесы не получится.

По словам Дыбовой, самая серьезная проблема для предпринимателей, это арендная плата, поскольку, несмотря на все нынешние ограничения, деньги за неё уходят в полном объёме. Отдельно она отметила, что рискам сейчас подвергаются те бизнесмены, которые брали кредиты на льготных условиях, и теперь не только не смогут их выплатить, но и получат штрафы за просрочку, поскольку коронавирус сейчас не признан форс-мажором.

Вчера премьер-министр Михаил Мишустин уже распорядился дать предпринимателям отсрочку по арендным платежам, и сейчас над этим должны работать в Росимуществе.