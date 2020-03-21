На Ставрополье возбудили первые дела о нарушении самоизоляции из-за коронавируса

Об этом «Интерфаксу» рассказал запред краевого координационного совета по продиводействию эпидемии, не уточнивший, впрочем, идет ли речь об административных или уголовных делах.

Ранее интернет-издание «Блокнот Ставрополь» писал о проверке, начатой в отношении местного главного врача-инфекциониста Ирины Санниковой. Она вернулась из Испании и продолжила работать несмотря на недомогание, а затем попала в больницу с подозрением на коронавирус. Позже губернатор Ставрополья написал, что первая заболевшая является врачом.