РАЭК наблюдает неполадки в работе интернет-сервисов в связи с массовым переходом на удаленную работу

Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) наблюдает неполадки в работе интернет-сервисов в связи с массовым переходом россиян на удаленную работу из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» главный аналитик РАЭК Карен Казарян.

«Мы сейчас уже наблюдаем неполадки самих сервисов. Чем больше людей начинает ими пользоваться, тем больше нагрузки, и они не всегда с ними справляются. Мы видели уже неполадки Zoom, популярном для видеоконференций, перегруженность различных сервисов доставки еды. Это зависит не от качества сети, а от мощности серверов тех или иных сервисов и их способности обрабатывать большое число пользователей», — сказал он.

К.Казарян отметил, что мобильная связь также может быть перегружена, если в доме много людей одновременно пользуются мобильным интернетом.

При этом проблем с использованием широкополосного интернета у россиян возникать не должно, уверен аналитик. «У большинства российских провайдеров запасы по мощности достаточно большие, и перегрузок тут не должно происходить. Исключениями могут быть случаи, когда в доме один небольшой провайдер-монополист и у него недостаточный запас мощностей», — добавил он.