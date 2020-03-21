Митинг против обнуления сроков президента пройдет завтра в Красноярске

Митинг против обнуления сроков президента РФ пройдет 22 марта в Красноярске. Либертарианская партия не планирует отменять мероприятие из-за эпидемии коронавируса, сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» член партии Михаил Власов.

«Акция связана с поправками, которые сейчас вводятся в Конституцию, и, в первую очередь, с обнулением сроков президента. Это прямое нарушение закона. После развала СССР предыдущий президент также хотел обнулить свои сроки через Конституционный суд, но тогда суд запретил это делать, а в нынешней ситуации одобрил. Это плохо и неправильно выглядит. Большинство людей возмущены тем, что Путин хочет еще на шесть лет пойти», — сказал он.

Митинг состоится 22 марта в сквере Космонавтов. Начало акции в 12.00.