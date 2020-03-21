В Москве по делу об особо крупном мошенничестве задержали экс-сотрудника налоговой службы. Речь идет об Асламбеке Паскачеве, который на последних выборах был доверенным лицом Владимира Путина – пишет «Коммерсант». Подробности дела не сообщаются. Известно лишь, что суд наложил на подозреваемого запрет определенных действий. Следователи требовали отправить его под домашний арест.

72-летний Паскачев ранее был главой Шалинского района Чечено-Ингушской автономной республики. Он свою вину отрицает. В деле есть еще один подозреваемый – бывший сотрудник Министерства по налогам и сборам Рахман Шайдаев.