Пассажирский самолет с неисправным шасси экстренно сел в Ханты-Мансийске. На борту двухмоторного лайнера находились почти 30 человек, никто не пострадал – сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Борт вылетел в город Урай, но вскоре был вынужден вернуться в аэропорт отправления. С чем связана поломка шасси, пока не сообщается. Комментариев от компании «Ютэйр» не поступало.