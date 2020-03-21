В России более 36 тысяч человек остаются под наблюдением из-за коронавируса

Всего, по данным Роспотребнадзора, с начала эпидемии в стране было сделано более 150 тысяч тестов на выявление инфекции. Россия также передала свои тест-системы другим странам – членам ЕАЭС, СНГ, Ирану, Монголии и КНДР. Поставки ожидаются в Египет, Сербию и Венесуэлу.

По последним данным жертвами коронавируса по всему миру стали уже более 11 тысяч человек. В нашей стране официально смертей от болезни, вызванной инфекцией, нет.