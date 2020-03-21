Власти Германии с этих выходных оценивают поведение граждан для принятия решения об ограничениях из-за коронавируса. Они могут быть введены во всех общественных местах, для предотвращения распространения инфекции.

Глава администрации канцлера Хельге Браун заявил изданию Spiegel, что правительство будет исходить из поведения населения в эти выходные, поскольку люди обычно договариваются о встречах в свободное время. Несмотря на многочисленные призывы, граждане ФРГ не прекратили появляться в общественных местах, например, парках большими группами.

Ранее в городе Фрейбург и федеральных землях Бавария, Рейнланд-Пфальц, Саар и Баден-Вюртемберг были приняты ограничения для выхода из дома. В этих регионах граждане могут покидать жилье только по важным причинам, например, для поездки на работу, покупок продовольствия в магазинах или медикаментов в аптеках, посещения партнеров, врачей, помощи другим людям, а также прогулок и занятий спортом на свежем воздухе в любое время суток. В этих землях уже не работают рестораны, кафе и пивные. Все культурные и увеселительные заведения не работают нигде.

Ранее Ангела Меркель призвала граждан придерживаться уже введенных правил на добровольные ограничения социальных контактов. «Каждый человек несет за это ответственность», — подчеркнула Меркель. Правительство ФРГ придерживается рекомендаций научного института имени Роберта Коха по поддержанию дистанции в полтора метра при общении и сокращению ненужных контактов, в особенности с престарелыми. Главной угрозе летального исхода в результате коронавируса подвержены люди с тяжелыми заболеваниями и пожилые граждане.

По последними данным, в Германии заражены почти 20 тысяч человек. Во всем мире инфицировано свыше 260 тысяч.