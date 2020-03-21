В столице задержан мужчина, убивший жену и ее родителей

В момент преступления в квартире находились двое детей – сообщается на сайте управления СК по Москве. Преступление было совершено минувшей ночью в доме на Волоколамском шоссе. В качестве оружия нападавший использовал нож. О его мотивах ничего не говорится.

После совершенных убийств мужчина позвонил своим родителям и в полицию. Детей передали родственникам.