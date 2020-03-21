На территории Дмитровского алюминиевого завода в Подмосковье возник крупный пожар

К тушению уже привлечены десятки сотрудников МЧС и техника, но пока справиться с огнем не удается.

Первые сообщения о возгорании в поселке Каналстрой под Дмитровом появились около девяти утра – загорелся склад на территории местного алюминиевого завода. Очевидцы в соцсетях публикуют фото и видео с огромным столбом черного дыма, который поднимается в небо. По данным МЧС, площадь пожара составила 60 тысяч квадратных метров, ему был присвоен третий номер сложности. Довольно быстро у горящего здания полностью обрушилась кровля. Информации о пострадавших нет. Между тем, существует угроза загрязнения воздуха – на место была направлена лаборатория по замеру концентрации вредных веществ.

К тушению уже привлекли больше 70 человек и свыше 20 единиц техники, передает РИА Новости. МЧС также намерено задействовать в операции пожарный поезд и авиацию.

О причинах возникновения пожара пока ничего неизвестно.