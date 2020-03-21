«Ростелеком» взыскал с Минкомсвязи более 300 миллионов рублей

Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на решение Арбитражного суда. Провайдер был единственным исполнителем проекта по госконтракту, но даже после его истечения в 2016 году, в течение двух лет продолжал предоставлять свои услуги. В иске «Ростелеком» потребовал заплатить за неосновательное обогащение.

Хотя Минкомсвязи отметило, что компании не следовало работать без договора, суд встал на сторону истца. «Ростелеком» указал на то, что не мог отказаться без письменного подтверждения заказчика, так как предоставлял услуги для нужд обороны и безопасности страны.