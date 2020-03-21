Американское Минэнерго уговаривает Дональда Трампа создать нефтяной союз с Саудовской Аравией. Как утверждает газета The Wall Street Journal, чиновники считают, что подобный альянс поможет стабилизировать цены на сырье и помешает союзу Москвы и Эр-Рияда. Предполагается, что в случае заключения договора с США, Саудовская Аравия может выйти из ОПЕК.

Ранее глава Белого дома говорил, что готов подключиться к обсуждению разногласий между Москвой и Эр-Риядом. Газета утверждает, что администрация Трампа рассматривает возможность введения санкций против России из-за выхода из ОПЕК+.