РБК: 3 миллионам российских предпринимателей грозит разорение из-за коронавируса

8,6 миллионов человек, по оценкам Торгово-промышленной палаты, могут остаться без работы – пишет РБК. Согласно опросу, проведенному в регионах, каждое третье предприятие малого бизнеса на фоне снижения спроса сможет продержаться еще один квартал. Половина владельцев говорят, что в ближайшее время снова открыть бизнес уже не смогут.

Ранее правительство решило, что пандемию можно будет признать форс-мажором при госзакупках. Соответствующий законопроект готовит Минпромторг.