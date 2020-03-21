Международная федерация футбола выпустила фильм о Чемпионате мира 2018 года

Картина, длительностью почти полтора часа, размещена на канале FIFA в Youtube и содержит лучшие моменты матчей первенства планеты, кадры с трибун, из раздевалок команд и многое другое.

Чемпионат мира позапрошлого года проходил в России. Сборная нашей страны дошла до четвертьфинала, где проиграла Хорватии в серии послематчевых пенальти. Победителем стала команда Франции, обыгравшая в финале хорватов со счетом 4:2.