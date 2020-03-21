Участникам «Евровидения» в следующем году придется написать для конкурса новые песни

Будут ли это те же артисты, которых собирались отправлять в этом году, предстоит решить национальным вещателям.

Организаторы «Евровидения» огласили правила проведения конкурса после его отмены в этом году из-за коронавируса. Прежде всего, страны-участницы смогут отправить на конкурс как новых артистов, так и выбранных в этот раз. Обязательное требование – написание новой песни, сообщается в твиттере «Евровидения». Это означает, что композицию Uno российской группы Little Big, которая набрала уже почти 40 миллионов просмотров в YouTube-канале «Евровидения», на конкурс не допустят.

В этом году его должен был принять у себя Роттердам с 12 по 16 мая, однако на этой неделе организаторы заявили об отмене его проведения. Причиной стал не только коронавирус, но и ограничения, введенные правительствами участвующих вещательных компаний и властями Нидерландов. Между тем, власти Роттердама подтвердили, что готовы выделить площадку для конкурса и в следующем году.

До отмены «Евровидения» Little Big входил в пятерку фаворитов конкурса, а клип группы стал самым популярным среди участников.