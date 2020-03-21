Следователи задержали доверенное лицо Владимира Путина на прошедших выборах Асламбека Паскачев

Его подозревают в мошенничестве.

Басманный районный суд Москвы ввёл ограничительные меры в отношении Паскачева которые запрещают ему покидать свои апартаменты ночью, пользоваться телефоном и интернетом, а также общаться с другими фигурантами дела. Следователи просили заключить его под стражу, поскольку по их мнению общественный деятель может попытаться скрыться или надавить на свидетелей, но правосудие учло тот факт, что у подозреваемого тяжелая стадия сахарного диабета, — пишет газета «Коммерсант». При этом, у агентства ТАСС другая информация. Со ссылкой на пресс-секретаря суда оно уточняет, что бывшее доверенное лицо Путина всё же заключили под домашний арест.

По версии силовых органов Асламбек Паскачев вместе с бывшим сотрудником Министерства по налогам и сборам Рахманом Шайдаевым причастны к некой финансовой афере, которая подпадает под статью о мошенничестве в особо крупном размере. В чем именно заключалось преступление, источники газеты не сообщают.

При этом предполагаемого подельника Паскачева всё же заключили под стражу, и сейчас он содержится в СИЗО.

По данным «Коммерсанта», фигурантов дела объединяет то, что ранее они оба работали в Министерстве по налогам и сборам. Паскачев.

Ранее в разные годы подозреваемый был членом Общественной палаты России, Объединённого Народного фронта и сопредседателем «Российского конгресса народов Кавказа».