В Подмосковье загорелся крупный склад при заводе. Огонь охватил крышу здания на площади в 60 тысяч квадратных метров. Кровля обрушилась, по предварительным данным, пострадавших нет – передает «Интерфакс». Пожару присвоен повышенный ранг сложности. К месту ЧП для тушения огня направляется пожарный поезд.
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Занимаемся. Все вместе. Круглосуточно Читаю «посольство отделывается отговорками, что вопрос решается». Это не отговорки. Он действительно решается. Слово «потерпите» произношу с трудом, потому что знаю все обстоятельства. Около 9 тысяч человек ждут разрешения вопроса с возвращением на Родину…
Сергею Лаврову — 70! Мы ужинали с ним месяц назад в Мюнхене… Когда он встает из-за стола, чтобы покурить, бросается в глаза его тренированное упругое, без живота, тело. Меня накрывает легкая зависть. Клянусь – завтра же… нет, сегодня сразу после ужина, 50 прессов… нет, сегодня невозможно… но завтра утром… ранним утром, разумеется… и обязательно – 50 прессов!..
В Москве опять «винтят» мирный протест. Задерживают защитников Конституции… Как проповедник таблицы умножения, апостол банальности и представитель Капитана Очевидность говорю вам: презрение путинской малины к закону и правилам приличия отзовется тут, и довольно скоро по историческим меркам, таким низовым правовым нигилизмом, что мы вздрогнем…
Б.Акунин: Считаете ли вы, что в российской государственной модели есть некая застарелая болезнь, которая не вылечена и которая проявляется снова и снова? Есть ли этот самый герпес, который выскакивает периодически?
Е.Шульман: Есть некоторые обстоятельства, которые действительно… Опять же, что значит «болезнь»? Кому болезнь, кому здоровье, кому война – кому мать родна…