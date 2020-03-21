В Подмосковье загорелся крупный склад при заводе. Огонь охватил крышу здания на площади в 60 тысяч квадратных метров. Кровля обрушилась, по предварительным данным, пострадавших нет – передает «Интерфакс». Пожару присвоен повышенный ранг сложности. К месту ЧП для тушения огня направляется пожарный поезд.