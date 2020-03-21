Экономика Китая начинает приходить в себя после пика эпидемии коронавируса, считают в МВФ

Большинство крупных китайских компаний вновь открылись, многие местные жители вернулись к работе, отметили в Международной валютном фонде. Однако в МВФ считают, что число заболевших в Китае вновь может вырасти после возобновления внутренних и зарубежных поездок. Кроме того, есть риск падения спроса на китайские товары в мире из-за страха перед коронавирусом, передает агентство «Рейтер». Власти Китая утверждают, что эпидемия в стране пошла на спад – за сутки, по официальным данным, выявлен 41 заболевший, но чиновники говорят, что все они прибыли из-за рубежа. Во всем мире, согласно подсчетам американского университета Джона Хопкинса, зарегистрированы уже более 270 тысяч случаев заражения. Почти 88 тысяч выздоровели, более 11 тысяч скончались. Все более серьезной становится обстановка в Нью-Йорке, где коронавирус выявлен у более пяти тысяч человек, почти 30 умерли.

В России, по данным правительственного сайта стопкоронавирус.рф, 253 заболевших, 12 выздоровели. Утверждается, что смертей нет, хотя недавно в Москве скончалась 79-летняя пациентка с коронавирусом.