Сборы российских кинотеатров к началу выходных сократились почти наполовину

Число зрителей уменьшилось на 40% — данные Единой федеральной информационной системы приводит РБК.

На посещаемости отразились меры по борьбе с коронавирусом. Столичная мэрия запретила собирать в помещениях более 50 человек из-за чего кинотеатры были вынуждены сократить количество доступных мест в залах. Газета отмечает, что ситуация повлияла и на график выхода фильмов – прокатчики переносят даты премьер.