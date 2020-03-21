Северная Корея запустила две баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря. Как сообщает агентство Киодо со ссылкой на японское Министерство обороны, они пролетели около 400 километров и упали, не достигнув исключительной экономической зоны страны. В тоже время КНДР сообщила о проведенных соревнованиях артиллеристов, которыми лично руководил глава государства Ким Чен Ын.

Прошедшие учения стали уже третьими с начала года. В декабре северокорейский лидер анонсировал новое стратегическое вооружение.